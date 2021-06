Dzeko, settimana clou. Piace Carlos Vinicius

Si ragiona sul prossimo acquisto per l'attacco giallorosso

A meno di clamorosi colpi di scena questa sarà la settimana decisiva per conoscere il futuro di Edin Dzeko e Alessandro Florenzi. Come scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport il bosniaco vorrebbe restare perché crede che con Mourinho potrebbe ritrovare le motivazioni smarrite con Fonseca. Se il portoghese dovesse scegliere di non puntare su di lui, Edin è pronto a lasciare Trigoria ma lo farà a zero, così da avere margine per discutere un ingaggio vicino a quello percepito attualmente. Per quanto riguarda il terzino azzurro, di ritorno dal PSG, che ha scelto di non riscattarlo, dovrà discutere con Tiago Pinto la sua situazione. Nel frattempo si guarda sempre al mercato in entrata e piace Carlos Vinicius, centravanti del Benfica che ha già giocato con Mourinho al Tottenham (10 gol in 21 partite). Il club portoghese chiede circa 20 milioni di euro ma la Roma ha in casa la carta Pinto che può trattare con il suo ex club.