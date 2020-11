Dzeko, oggi il primo tampone. Se negativo punta al Parma

Oggi saprà se potrà davvero sperare di poter tornare in campo con il Parma o meno. Edin Dzeko, infatti, come scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport, in giornata eseguirà il primo dei due tamponi previsti (e con eventuale esito negativo) per poter abbandonare la quarantena e tornare ad allenarsi con i compagni di squadra. Nel frattempo Edin lo sta facendo da solo a casa sua, in quel di Casal Palocco, nel verde della sua villa. Esercizi individuali e con i pesi, per mantenersi in forma e non farsi trovare impreparato all’eventuale via libera. Sia lui sia la Roma sperano che il tampone di oggi sia negativo. In tal caso, però, Edin ne dovrà fare anche un secondo, come previsto dal protocollo. E se dovesse essere negativo anche quello, allora potrebbe tornare con la squadra a Trigoria.