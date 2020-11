Dzeko non è ancora negativo: altro tampone entro domani

La Roma è pronta anche a riabbracciare presto Edin Dzeko. Nelle prossime ore, infatti, il capitano della Roma sarà sottoposto ad un nuovo tampone che dovrebbe accertare la definitiva guarigione dal Covid e poi il bosniaco potrà, una volta superata la visita di idoneità, tornare ad allenarsi. Quello di ieri, infatti, non ha ancora dato esito negativo, la carica virale resta molto bassa, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”. Dzeko sta bene, insomma. Ma soprattutto si sente bene, che conta ancora di più. Ha lavorato a casa per non perdere il ritmo e non vede l’ora di riaggregarsi ai compagni. Se poi domenica contro il Parma giocherà o meno lo deciderà Fonseca, in ogni caso Dzeko vorrebbe esserci almeno per la panchina.