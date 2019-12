Dzeko-Kolarov, che coppia: leadership, assist e gol

Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov sono imprescindibili per la Roma. A dar ragione a questa teoria bastano i numeri, visto che sono i due che hanno giocato di più in questo primo scorcio di stagione, scrive Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Ben 22 partite, con il serbo che in minuti supera anche Edin. Il terzino gode della stima di Fonseca e dello spogliatoio. Per questo la Roma parla da tempo col suo entourage per mettere nero su bianco il prolungamento di contratto. L’idea è il rinnovo fino al 2021, con opzione per un anno in più. Dzeko contro la Fiorentina ha segnato il decimo gol stagionale. Per la terza volta da quando è alla Roma ha segnato un gol e fornito due assist in una partita. Quello che si augura lui e tutto il popolo romanista, è un 2020 da ricordare.