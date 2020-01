Dzeko, il messaggio: “Ci siamo preparati bene per il derby…”

Fonseca alla Juventus e alla Lazio inizierà a pensare solo da oggi. Prima c’è la scia finale di Genova, scrive la “Gazzetta dello Sport”. “Abbiamo fatto una buona partita. Vincere qui non è mai facile, anche se all’inizio del secondo tempo abbiamo sofferto un po’. La squadra però sta bene, abbiamo centrato due vittorie meritate in trasferta. È vero che con Torino e Juventus abbiamo perso, ma è anche vero che abbiamo creato molto.”

E allora forse non è neanche un caso che la Roma sia tornata a segnare tre gol e che siano andati a segno i due che hanno più gol nei piedi, Under e Dzeko. “Dopo le due partite regalate a Torino e Juventus era importante vincere per preparare al meglio il derby” sostiene il bosniaco. Ed è stato proprio lui a chiudere i giochi, anche se con un brivido sul gol finale: “Fonseca ci chiede di pressare sempre alti, il 3-1 è arrivato così, da un loro errore provocato in pressione”. Ora Dzeko tornerà ai box, causa squalifica contro la Juventus. Poi il derby con Immobile: “Con i bianconeri toccherà a Kalinic, che a Parma ha giocato bene. Spero che i ragazzi mi possano portare in semifinale. Immobile? Non sarà un derby tra noi due. Gli faccio i complimenti, anche se spero che domenica non segni. Poi dopo può anche ricominciare…”.