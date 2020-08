Dzeko, il giorno della verità: il cuore dice Roma, ma resta solo per vincere

È il giorno della verità. Quello in cui la Roma e Dzeko si guarderanno in faccia, per capire se andare avanti insieme o meno. Il giorno in cui si parleranno, cercheranno di capirsi, anche di intendersi sul da farsi. Oggi è il giorno in cui la Roma si radunerà a Trigoria (ben 35 i convocati) per i tamponi, poi da domani pomeriggio tutti a lavoro agli ordini di Paulo Fonseca, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Le strategie sul mercato diventerebbero molto diverse con o senza Dzeko.

Dzeko oggi vorrà capire bene anche i programmi della Roma, a breve e non solo a medio-lungo termine. Vuole capire se ci sarà la possibilità di competere per provare a vincere già da subito. Dall’altra parte, invece, la Roma e Fienga vogliono capire quanto Dzeko sia ancora dentro le cose giallorosse, quanto ci sia con la testa e voglia ancora essere il leader e il capitano della squadra. Partendo però da un assunto, se Edin chiederà di andare via la Roma ha già fissato il prezzo: 15 milioni, non un euro in meno. Certo, cedere Edin vorrebbe dire togliersi da dosso l’ingaggio di 7,5 milioni, ma da qualche altra parte devi poi investire per trovare i gol che ti garantisce il bosniaco.

Sul mercato continua il dialogo con il Napoli. Il giocatore sul tavolo è Under, anche se il sogno di Gattuso sarebbe quello di avere con sé Veretout. Un nome che invece la Roma ha proposto ai partenopei è quello di Riccardi, con cui i giallorossi farebbero una plusvalenza piena. Il gioiellino della Primavera piace anche al Milan, al Sassuolo e al Cagliari. Andrà via, soprattutto per esigenze di bilancio. Come potrebbe andar via anche Diawara, con l’Arsenal che è sempre più forte sul giocatore.