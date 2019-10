Dzeko, giallorosso innanzitutto: domani diventeranno i colori della sua vita

Oggi, se per Edin Dzeko c’è una squadra con cui tracciare il percorso della sua vita, è la Roma. Contro il Borussia è stata la partita numero 189 in maglia giallorossa. Esattamente come quelle giocate con il City in quei quattro anni e mezzo vissuti in Inghilterra. Da domani, poi, sarà solo Roma, scrive Andrea Pugliese su “La Gazzetta dello Sport”.

Adesso il club primeggia in tutte le statistiche individuali della carriera di Dzeko: è la squadra con cui ha segnato più gol (92), dove ha confezionato più assist (40) e ora anche quella con cui avrà giocato più partite. Edin vuole tornare alla vittoria già con il Milan dopo quattro pareggi consecutivi. Perché una partita così significativa di contenuti come quella con i rossoneri va onorata con i tre punti e – possibilmente – anche con un gol.