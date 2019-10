Dzeko e Zaniolo i Supereroi, divisi da 13 anni e uniti dai gol

Batman e Robin come Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo, viene da pensare che la Roma abbia trovato la sua coppia di supereroi, quelli che potrebbero far svoltare la stagione. Come riporta Massimo Cecchini di La Gazzetta dello Sport, i 13 anni che ci sono di differenza tra i due, in fondo, rappresentano quasi il paradigma di due generazioni, 33 anni contro 20, il tutto davanti agli occhi di Francesco Totti, tornato all’Olimpico per rivedere la sua Roma. La sera di Batman e Robin, con Dzeko giunto all’8° gol stagionale (5 in campionato, 1 in Europa League e 2 in Nazionale), nonostante lo zigomo fratturato che lo ha costretto a giocare, ancora, con la maschera protettiva. Così non è un caso che uno come lui, giunto al 93° centro in 190 partite complessive con la Roma, sia ormai al 7° posto tra i cannonieri giallorossi. Ma se il bosniaco, tra gol e assist, è sembrato il Cavaliere Oscuro, Zaniolo è parso qualcosa di più di Robin. Sono 9 le reti in giallorosso, tutte segnate all’Olimpico, con ulteriore bacio alla maglia, postando poi la foto. La rete, hanno pensato in molti, è parsa una nuova risposta alle parole di Capello di mercoledì, quando aveva invitato Esposito dell’Inter a “non fare come Zaniolo”. Ovvio che si riferisse a qualche atteggiamento fuori dal campo, perché la stima del tecnico per il giocatore è reale e concreta. Fatto sta che, da quella frase, Nicolò ha segnato 2 gol in 2 partite. Con due prestazioni del genere, Fonseca, pur lamentandosi del calendario, non può che gongolare.