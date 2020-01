Dzeko e il derby: una storia infinita e il gol che manca da quasi 4 anni

Il derby per Edin Dzeko è una di quelle partite che ormai gli sono entrate dentro, dritto al cuore scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Non fosse altro perché la Lazio è la squadra che ha affrontato più volte da quando è in Italia (quella di oggi sarà la dodicesima sfida contro i biancocelesti: fino ad ora sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte per il bosniaco) in assoluto la terza della sua carriera dopo Bayern monaco e Liverpool che Edin ha affrontato 13 volte.

Dzeko oggi cercherà di guidare la Roma verso una vittoria che permetterebbe ai giallorossi di consolidare il quarto posto e accorciare proprio sulla Lazio. Ma soprattutto cercherà di tornare al gol. La sua storia nei derby era cominciata benissimo: due vittorie nella stagione 2015/16 nelle quali aveva anche segnato. Poi il digiuno fino ad oggi. Tra l’altro per Edin c’è sempre il traguardo delle 100 reti da raggiungere. Ne mancano appena due e festeggiarlo con una doppietta alla Lazio sarebbe il modo migliore in assoluto.