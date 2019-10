Dzeko deve tirare il fiato. Fonseca dà fiducia a Kalinic

L’ ultima volta dal via è stato sette mesi fa, Atletico-Leganes 1-0 del 9 marzo scorso. Quel giorno al centro dell’attacco della formazione di Simeone c’era proprio Nikola Kalinic, l’uomo che oggi guiderà l’attacco giallorosso nella gara di Graz. “Toccherà a lui – dice il tecnico portoghese Fonseca alla vigilia della sfida con il Wolfsberg –, Dzeko ha giocato tutte le partite, ha bisogno di tirare il fiato”. Finora Kalinic, come riporta La Gazzetta dello Sport, in giallorosso ha giocato in tutto 31 minuti, gli spezzoni finali delle gare con Istanbul Basaksehir e Atalanta.

Fonseca però non si fida. Perché ha visto i video di alcune gare del Wolfsberg, compreso il clamoroso 4-0 in casa del Borussia Moenchengladbach. “Ci aspettiamo una partita molto difficile– dice il tecnico portoghese –. Il Wolfsberg è una squadra aggressiva e forte in contropiede. Qualcuno dopo il sorteggio ha sottovalutato gli austriaci”. Dall’altra parte c’è entusiasmo e il morale a mille. “Giocheremo come contro il Borussia, c’è autostima e possiamo vincere – dice il tecnico Struber –. Non temo la Roma. La rispetto, ma non vedo l’ora di giocare. L’importante sarà non permettere alla Roma di sviluppare il suo gioco”.