Dzeko alza bandiera bianca: per il bosniaco niente Samp

Ieri era a Trigoria Dzeko ha lavorato in palestra e sarà così per quasi tutta la settimana, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Fosse per lui rischierebbe anche, nonostante la doppia frattura allo zigomo operata la scorsa settimana. I medici però gli hanno detto di frenare. Di conseguenza niente partita con la Samp e molto probabilmente anche niente Borussia Moenchengladbach, il 24 ottobre, per la gara di Europa League in programma all’Olimpico.

In settimana Edin inizierà anche a fare qualcosa con la famosa mascherina di carbonio, anche per abituarsi al suo utilizzo in partita. Poi lunedì avrà un nuovo consulto con l’equipe che lo ha operato. Ma l’indicazione è di non avere fretta. Insomma, prima del Milan (27 ottobre) niente Dzeko.