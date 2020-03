Dzeko 34, bomber senza età: “Corro come uno di 22. Roma, presto vinceremo”

Probabilmente il primo compleanno da capitano della Roma lo avrebbe voluto festeggiare in modo completamente diverso, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Anzi, senza quel probabilmente, se è vero – come è vero – che da quando indossa quella fascia si sente ancora più responsabilità di prima addosso. Ed invece i suoi 34 anni oggi Dzeko li vivrà a casa sua, nella villa di Casal Palocco, ma non sarà solo. Perché con lui ci saranno anche gli amori di casa (la moglie Amra e i figli Dani e Una), ma idealmente anche tutto il popolo giallorosso. Perché la Roma di oggi più di tutti si identifica in lui e perché se tra i giocatori in grado di far pensare con un po’ di ottimismo al futuro, Si è raccontato anche in una lunga intervista rilasciata a “Tha Athletic” in cui ha ripercorso varie tappe della sua avventura in giallorosso. Finendo poi con una considerazione legata proprio al suo compleanno: “I compagni mi dicono che ho 34 anni, ma che corro come uno di 22…“.

Dzeko, dopo aver vinto in Germania e Inghilterra, ci terrebbe da matti a fare il tris anche in Italia. “È un peccato per un club come la Roma non aver vinto nulla in questi anni – continua Edin -. Spero che ciò possa cambiare, questo club merita di vincere trofei. Qui c’è tutto quello che puoi desiderare. Dobbiamo fare questo ultimo passo, ogni trofeo ti dà più fiducia“.