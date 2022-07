Dybraham, la coppia capitale: i nuovi gemelli per fare storia

È tutto pronto per i due giovani: anche loro adesso possono scrivere pagine indimenticabili per questo club

Il passato è una terra in cui la nostalgia, a volte, fa lievitare le proporzioni degli eventi. Eppure, quando si parla di grandi coppie moderne relative all’attacco della Roma, sembra difficile che i ricordi facciano velo alla realtà dei fatti scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Per questo, la nuova coppia composta da Tammy Abraham e Paulo Dybala, sulla carta, può legittimamente prendere posto accanto alle più gradi che le hanno precedute. Però sappiamo bene come eccellenti, ad esempio Maurizio Iorio o Marco Delvecchio, hanno scritto pagine indimenticabili.