Dybala va di corsa. L’obiettivo è l’Inter per avere l’Argentina: la Roma spera

La Joya migliora e punta alla sfida del 29 per meritare la nazionale: obiettivo Coppa America

Redazione

Se il corpo è cristallo, il proprietario ne ascolta i rumori e i tremori come si trattasse di uno strumento musicale. In questi giorni Paulo Dybala si sta approcciando al lavoro con questo spirito, avendo davanti a sé due punti di riferimento che potrebbero caratterizzare la fine di questo 2023, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il primo – il più complesso, ma propedeutico a tutto il resto – è l’appuntamento del 29 ottobre a Milano contro l’Inter; il secondo riguarda le prossime convocazioni con l’Argentina, che a novembre ha in programma due amichevoli di lusso contro le rivali continentali di sempre Uruguay e Brasile. Quelle partite che un giocatore nato in Sudamerica vorrebbe sempre giocare.

Com’è noto, la Joya ha accusato uno stiramento al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro durante l’ultima partita prima della sosta, quella di Cagliari. Dopo la prima grande paura, prima le sensazioni e poi gli esami strumentali hanno confermato che l’infortunio non è particolarmente grave. Assai meno, per intenderci di quello occorso allo stesso legamento ai tempi della Juventus, quando fu costretto a restare fuori quasi tre mesi. Adesso si sta allenando individualmente e, a livello di sensazioni, capisce che è tutto diverso rispetto a quello che gli era capitato nel periodo bianconero. Perciò il percorso è già stato individuato: all’inizio della prossima settimana si sottoporrà a una nuova risonanza e, se tutto andrà bene, tornerà in gruppo per provare a essere convocato per il match contro l’Inter. D’altronde, diciamo che anche la storia recente “gioca” a suo favore, perché è impossibile dimenticare lo straordinario gol che l’attaccante segnò nella scorsa stagione.

