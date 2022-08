Dybala tra Oriana, Capri e Casal Palocco

Dopo la partita con la Salernitana, insieme alla compagna Oriana Sabatini, che lo ha raggiunto da Miami, Dybala è andato a Capri per 48 ore di relax: gita in barca alla Grotta Azzurra, Faraglioni, passeggiate e cena nel rinomato ristorante «Da Paolino». A chi lo ha riconosciuto Dybala non ha negato una foto e un sorriso, lo stesso sorriso che ha avuto quando un gruppo caratteristico dell’isola lo ha circondato per cantare «O sole mio». Oggi sarà a Trigoria per la ripresa e per l’esordio ufficiale all’Olimpico: lo aspettano 60mila persone e lo aspetta anche la famiglia, che non vede l’ora di esultare con lui per la prima rete in maglia giallorossa. Del resto, a distanza di un mese dal suo arrivo in Portogallo Dybala sta iniziando a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. L’arrivo di Oriana, presto anche quello dei suoi amati cani (Bowen e Kaia), la forma che migliora di giorno in giorno grazie agli allenamenti con lo staff e con i compagni, il feeling con gli altri attaccanti che in campo si vede e anche fuori è evidente. Perché lui, Zaniolo e Abraham si cercano, si spronano e sanno, soprattutto, che da uno possono dipendere le fortune dell’altro. Da adesso, per un mese, non ci sarà un attimo di respiro ma ci sarà, invece, la partita contro la Juventus a Torino. La sua vecchia squadra, la sua vecchia città: è chiaro che sarò una sfida da batticuore. Anche se poi, però, prima dei bianconeri c’è la Cremonese e c’è la vita romana da organizzare una volta per tutte. La vacanza a Capri, breve ma intensa, gli è servita a ricaricare le batterie anche per questo. Anche se va detto che di tutti gli aspetti pratici si occuperanno sua mamma, Oriana e le persone di loro fiducia: l’unico pensiero di Dybala, da qui a novembre, dovrà essere la Roma, poi toccherà all’Argentina. L’ultimo anno gli ha insegnato a vivere giorno per giorno: pensava di rinnovare il contratto con la Juventus e diventare una bandiera bianconera, la storia è andata diversamente e ora c’è una nuova pagina da scrivere.