Dybala titolare in Coppa e la Roma corteggia N’Dicka

La buona notizia di ieri, scrive Massimo cecchini su La Gazzetta dello Sport, ha un nome è un cognome: Paulo Dybala. Ieri l’attaccante argentino, infatti, ha lavorato con il gruppo e quindi è sicuro che giovedì, nella semifinale di andata contro il Bayer Leverkusen, partirà da titolare, cercando di lenire così le tante assenze che affliggono la squadra giallorossa. Logico però ipotizzare che la Joya non potrà essere al meglio, come peraltro si è notato anche nello spezzone di partita che ha giocato sabato scorso contro l’Inter. In ogni caso sarà lui quello chiamato a fare coppia con Abraham in attacco. Ma un altro sorriso deve attraversato ieri i campi di Trigoria, ed è relativo a Wijnaldum. Anche il centrocampista olandese si è allenato in gruppo e quindi ha smalito l’infortunio al flessore sinistro che lo aveva reso indisponibile nelle ultime partire. Contro i tedeschi, quindi, partirà dalla panchina, ma sarà pronto a entrare qualora ce ne fosse bisogno. Intanto, tre giorni fa Mourinho ha accettato di farsi fotografare con Khiat Samir e Bouba Skey Traore, della Ams Talent Consulting, agenti del difensore N’Dicka, da tempo nel mirino della Roma per la prossima stagione, visto che sarà svincolato dall’Eintracht. La scritta? "lavori in corso".