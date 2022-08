Dybala stuzzica, il top sotto rete però è Abraham

Mourinho gli ha caricato subito la Roma sulle spalle e, di fatto, non l’ha mai tolto. Diciassette gol sono tanti, ma meritano luce anche i 4 assist e le 38 occasioni create: tra i centravanti nessuno ha queste cifre al servizio della squadra. Tammy è stato il gol della Roma: per due mesi non ha segnato e Mou non ha vinto 5 partite. Lo sarà anche nel campionato che va a cominciare.