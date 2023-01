Dybala spegne il Genoa. La Roma sull’onda giusta

E' una DybaRoma. Non c’è niente da fare, la squadra di Mourinho ha bisogno come il pane dell’argentino campione del mondo, scrive Valerio Piccioni su La Gazzetta dello Sport. Non è solo questione di gol anche se certo quello che sblocca una partita complicata, per un’ora e passa imbottigliata dentro un martellamento inefficace nonostante una superiorità evidente, conta parecchio. Paulo prima prende la misura con una conclusione su cui Martinez deve dare davvero il meglio di se’ per dire no. Poi però quando sono passati 19 minuti di ripresa, si lavora un pallone allargandosi e trovando spazio per un sinistro non facile su cui stavolta il portiere genoano, fino ad allora super, viene bucato.