Dybala spacca Roma. La Joya rischia uno stop lungo e il tifo si divide

Quanto dovrà stare fuori lo sapremo solo oggi, dopo gli esami strumentali. Ma le impressioni non sono positive, anzi, tutt'altro. A Trigoria sono un po' tutti convinti che la sospetta lesione al flessore della coscia sinistra finirà con tenere Paulo Dybala fuori per un po'. Quanto? Difficile dirlo. Sicuramente fino alla ripresa successiva alla sosta delle nazionali, ma l'impressione è che l'infortunio possa essere anche più lungo. Gian Piero Gasperini è ovviamente preoccupato e si augura di riavere a disposizione la Joya per la sfida con il Napoli del 30 novembre. Le sue lacrime - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - a fine partita hanno solcato il cuore anche di tanti tifosi. Che, però, da ieri a Roma sono anche più divisi di prima. Nel senso che Dybala resta il gioiello della squadra, è ovvio. Ma in molti adesso sono "stanchi" di vederlo spesso fermo, ai box. allora è ovvio che il pensiero vada anche al futuro e al rinnovo del contratto. "Al momento non è stata intavolata alcuna trattativa", ha detto pochi giorni fa il ds giallorosso Frederic Massara. E, ovviamente, questo ennesimo stop non aiuta nelle considerazioni societarie. Dybala oggi guadagna circa 8 milioni di euro, per andare avanti ancora insieme l'unica strada è una sensibile riduzione dell'ingaggio. Ma a Trigoria vogliono anche essere sicuri di avere un giocatore "affidabile" dal punto di vista fisico e atletico.