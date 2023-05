Dybala sì alla convocazione: a Leverkusen cerca spazio

L’inseparabile tazza del mate ben in vista, al fianco della borraccia personalizzata con il marchio Afa, quasi a rimarcare il suo stato di campione del mondo. E sul sottofondo le note de "La mano de Dios", la canzone di Rodrigo Bueno dedicata a Diego Armando Maradona. Basterebbe tutto questo per far capire l’umore (assai buono) di Paulo Dybala, che ieri a fine allenamento ha creato a Trigoria quasi un happening all’interno dello spogliatoio giallorosso, con il buon Camara divertito e coinvolto, scrive Andrea Pugliese su "La Gazzetta dello Sport". Poi, però, bisogna andare oltre e capire invece quanto sarà possibile coinvolgere Dybala nella gara di giovedì prossimo, quella della Bayer Arena, per una sfida che per la Roma vale una stagione intera. Ieri la Joya ha lavorato a parte, ma è stato un allenamento poco indicativo, come tutti quelli del giorno dopo una gara. Conterà invece quanto vedremo oggi, con l’argentino che dovrebbe lavorare in gruppo, mettendosi a disposizione di Mourinho. Poi, è ovvio, toccherà all’allenatore decidere se utilizzarlo dal via o meno, considerando una forma fisica non eccezionale e un piano-partita che vedrà la Roma con un baricentro basso, fattispecie che vuol dire tenere Paulo lontano dalla zona di sua massima efficacia e costringerlo a degli «strappi» che potrebbe non avere nelle gambe. Ieri, tra l’altro, di Dybala (e non solo) ha parlato anche Totti agli Internazionali di tennis: «Non so cosa si sono detti Paulo e la società e non so cosa succederà, deciderà lui la soluzione migliore. La cena? Aspetto, vedremo a fine stagione». Quindi il passaggio su Mou: «Se resta o no? Dipendesse da me sarebbe tutto più semplice, ma la decisione spetta a lui e alla società».Gli altri A Leverkusen ci sarà anche El Shaarawy, pronto a dare una mano. Da qualche giorno ha ripreso a correre anche Smalling, che andrà in panchina, pronto ad entrare in caso di necessità (Mou lo vuole al massimo per l’eventuale finale). Infine Celik, il suo stop sembra meno grave, ma per giovedì è dura che possa farcela.