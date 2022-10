Dybala secondo Oriana: “Lo vedo sereno e felice. Ora manca solo il Qatar”

La fidanzata di Paulo aggiunge: "Penso e spero proprio che sia convocato"

Nel momento magico che Paulo Dybala sta vivendo in questo momento non poteva mancare la fidanzata, Oriana Sabatini. La ragazza, che non vive di luce riflessa ma, anzi, si da da fare per uscire dallo stereotipo di “fidanzata di” o “nipote di”, visto che sua zia è l'ex tennista Gabriela Sabatini, in questo momento è in Argentina dove sta promuovendo la sua ultima crea tura musicale, il singolo “Sola”. Famosa lei, famosissimo Dybala, è inevitabile che nelle tante interviste le chiedano anche del loro rapporto. Riferisce Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport.

Oriana sta al gioco, racconta aneddoti divertenti, tipo quando i suoi amici le avevano annunciato che le avrebbero presentato “un famoso tennista spagnolo” e invece era davvero famoso “ma faceva il cal ciatore in Italia”. Italia sì, con l'Argentina nel cervello e nel cuore visto che, come conferma Oriana, Paulo tiene tantissimo alla possibilità di giocare il Mondiale: «Penso e spero proprio che Paulo sia convocato. So quanto ci tiene alla Nazionale, andare in Qatar lo renderebbe felicissimo».

Per questo, anche se non era al top, dopo la tribuna contro l'Atalanta, è volato negli Stati Uniti: non ha giocato con la selezione, ma ha di mostrato quell’attaccamento a cui faceva riferimento, parlando dell’Italia, il c.t. Mancini. Un attaccamento che aveva fatto un po’ storcere il naso a qualche tifoso, nel timore che nei piani di Dybala la Roma passasse in secondo piano. Una paura svanita con il gran gol realizzato a San Siro contro l’Inter, che ha rimesso i giallorossi in gioco dopo il gol di Dimarco. Si è preso la Roma con la sua leadership e i suoi gol: 4 nelle prime 8 di campionato, solo una volta aveva fatto meglio, nel campionato 2017 18 quando nello stesso numero di partite era arri vato addirittura a 10 gol. Diventati 22, suo record personale, al termine della stagione.

Fuori le cose vanno ancora meglio, perché in questo momento a rendere felici Dybala, Oriana e tutte le persone che stanno accanto ai ragazzi, c'è Roma: intesa come club e intesa come città. Lei fa avanti e dietro, lui è fisso in Italia e la sensazione è che abbia ritrovato quello spirito che aveva perso a Torino negli ultimi tempi. «È sereno e felice», garantisce la fidanzata. Che, poi, racconta come non sia facile, per lei, gestire i rapporti con la famiglia dividendosi tra due continenti ma, al tempo stesso, è questa la vita che sognava da bambina e che ha scelto. «Mi sento fortunata», ha ammesso. Ed è per restituire un po’ di quella fortuna che ha destinato il budget previsto per il video del singolo a un progetto benefico che aiuti, soprattutto, persone in difficoltà con beni di prima necessità. In questo sia Dybala sia Oriana si gestiscono nello stesso modo: alcune cose le rendono pubbliche perché hanno piacere di condividerle, magari per spronare altre persone a fare lo stesso; altre, invece, restano nel loro privato. Ed è pure giusto così.