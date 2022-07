Dybala: Roma sprint, attesa Inter

Ma non sarà un no definitivo , piuttosto l’inizio di un nuovo percorso, di una trattativa che deve portare le due parti ad avvicinarsi reciprocamente. Così l’entourage del giocatore in questi giorni contatterà di nuovo la Roma, presumibilmente rilanciando con una controfferta. Insomma, se Pinto dovesse salire un po’ nella parte fissa (magari arrivando a 4,5 milioni, a cui aggiungere bonus facili) e Dybala dovesse scendere nelle richieste, allora l’affare potrebbe anche farsi.

Del resto, prima delle famosa telefonata di Mourinho di due giorni fa che ha inevitabilmente lasciato un peso nella testa del giocatore, era stato proprio l’entourage di Dybala a cercare la Roma e non viceversa. Per metterla al corrente del fatto che le condizioni rispetto a venti giorni prima erano cambiate e che adesso Paulo era disposto ad ascoltare anche offerte diverse (ed inferiori) rispetto a quelle dell’epoca (quando voleva 7 milioni a stagione). E così negli ultimi giorni la Roma è passata improvvisamente in vantaggio in questa lunga corsa dybaliana che finora ha coinvolto anche Inter, Milan e Napoli.