La volontà della Roma e quella di Paulo Dybala è la stessa. E, cioè, rinnovare per un altro anno, allungando la permanenza dell'attaccante argentino in giallorosso fino al 30 giugno 2027. A Roma in questi giorni è ancora presente Carlos Novel, l'uomo che gestisce gli interessi di Paulo. Il quale, invece, è già volato in Argentina, a casa sua, per vivere con i suoi cari i primi giorni di ferie. Novel, invece, è rimasto qui per cercare di chiudere un accordo che è stato intavolato, ma che deve essere limato ed eventualmente ratificato. Solo che di questo aspetto qui si sta occupando direttamente Ryan Friedkin, che negli ultimi due giorni non era presente a Roma per occuparsi da vicino invece della questione del nuovo direttore sportivo. Nei prossimi giorni - scrive Andrea Pugliese su 'La Gazzetta dello Sport' - dovrebbe far ritorno nella Capitale, proprio per chiudere la questione.

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La piattaforma del nuovo accordo prevede una parte fissa che balla tra i 2 e i 2,5 milioni di euro, a cui aggiungere poi i vari bonus a rendimento. Ad iniziare ovviamente dalle presenze, che poi è l'aspetto che può cambiare tutto lo scenario. Su questo aspetto la Roma è ferma, perché sa che Dybala è l’uomo che può fare la differenza, ma anche quello che può fermarsi da un momento all’altro. Del resto, il prossimo 15 novembre Paulo compirà 33 anni e andrà gestito sempre di più. Tutti discorsi che sono stati affrontati nel corso delle trattative dei giorni scorsi e sui quali le parti si sono trovate sostanzialmente d'accordo. Anche se poi le ultime prestazioni di Dybala hanno riacceso la luce su di lui non solo in Italia, ma anche in Europa. Tanto che ieri in Inghilterra si parla anche di un possibile interessamento del Tottenham di De Zerbi. Insomma, la Roma deve fare anche presto a chiudere la pratica, per evitare anche qualsiasi brutta sorpresa.