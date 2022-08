Dybala quota 100. Una prima con gol per mettere subito le ali alla Roma di Mou

Paulo in Serie A ha segnato finora 98 volte. Lo scorso anno a Salerno gol e rigore sbagliato. Con lui cresce la fantasia e la mentalità vincente

Redazione

La prima da star con la maglia della Roma l’ha già vissuta fuori dal campo. È successo il 26 luglio scorso, con quei diecimila cuori giallorossi assiepati lì, davanti al Colosseo Quadrato, nel quartiere Eur, solo per tributargli un amore che l’ha già colpito e sbalordito nel profondo dell’anima. La prima in campo, invece, Dybala la vivrà domenica sera a Salerno, quando alle ore 20.45 inizierà ufficialmente la sua avventura giallorossa, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Si parte dallo stadio Arechi, dove Mourinho lo scorso anno passeggiò per 4-0 alla seconda di campionato. Stavolta la sfida arriva ancora prima, con la promessa però dello stesso Dybala di renderla lo stesso di facile lettura. E se per il suo esordio in giallorosso in Portogallo si è dovuto aspettare un po’ (con Paulo che ha saltato le sfide iniziali con Sporting Lisbona e Nizza), per domenica non ci sono dubbi: sarà lui, insieme a Zaniolo, a giostrare alle spalle di Tammy Abraham.

Paulo, infatti, non è solo il gioiello di questa campagna acquisti giallorossa, ma anche il giocatore in grado di dare quell’upgrade di fantasia alla squadra che Mourinho ha perso per strada con l’addio di Henrikh Mkhitaryan. Nello scambio però il portoghese ha finito con il guadagnarci, perché Dybala ha sicuramente più colpi e fantasia del giocatore armeno.

Ora Dybala non vede l’ora di festeggiare, magari anche con un gol, per iniziare a ringraziare i tifosi di così tanto affetto. Con lo Shakhtar ci ha anche provato, "ciccando" prima due volte il tiro proprio per l’emozione e vedendosi poi negare il gol da una bella parata di Trubin, il giovane portiere ucraino. Adesso vuole rifarsi a Salerno, dove lo scorso anno con la Juventus ha vinto 2-0, lasciando il segno ma con un pizzico di rammarico. Paulo, infatti, ha aperto le danze bianconere con un bel sinistro dal limite successivo a una combinazione volante con Kulusevksi, ma nel finale ha sbagliato il rigore del 3-0, scivolando sul dischetto e calciando il pallone alle stelle.

Le prime volte Ma come sono andate le altre sue prime volte? In Argentina il 13 agosto 2011 vinse in casa per 2-0 con il suo Instituto contro l’Huracan, mentre in Italia, con il Palermo, l’esordio non fu certo dei migliori. Era il 2 settembre del 2012 e i rosanero persero per 3-0 in casa della Lazio, con Paulo che subentrò dopo un quarto d’ora della ripresa al posto di Kurtic. Meglio, molto meglio, la prima con la Juventus, che andò in scena a Shanghai - in Cina - l’8 agosto 2015. Si giocava la Supercoppa italiana e Dybala lasciò subito il marchio, segnando uno dei due gol con cui la Juventus sconfisse i biancocelesti. Che, evidentemente, sono nel suo destino e lo saranno anche nel giorno del derby. Prima, però, c’è da marchiare a fuoco la prima con la Roma, in programma proprio domenica sera sul Golfo.

A Salerno, tra l’altro, partirà anche la caccia a quota cento, lui che in Serie A finora ha segnato in tutto 98 reti (vittima preferita l’Udinese con dieci centri personali), con una media-gol di 0,36 (le partite giocate sono in tutto 271, tra Palermo e Juventus).