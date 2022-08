Dybala: “Per fortuna il mio primo gol è arrivato qui, davanti ai nostri tifosi”

"Sono molto felice, avevo molta voglia di far gol – dice l’argentino – e per fortuna è arrivato qui all’Olimpico, davanti ai nostri tifosi. Ma il gol più bello è sempre il prossimo...». Già, ma intanto lui è diventato l’ottavo giocatore a raggiungere i cento gol in Serie A e i 50 assist (traguardo raggiunto sabato a Torino con il gol di Abraham). "Sono molto contento anche per la vittoria, continuiamo a crescere – continua la Joya – giocando ogni tre giorni trovare la condizione sarà più facile, ci sono tante partite da fare e vanno gestite per arrivare al meglio alla sosta. Dove possiamo arrivare? Il gruppo è positivo, ha appena vinto un trofeo importante, ma è ancora presto per parlare. Non eravamo i migliori la scorsa partita e non lo siamo neanche adesso".