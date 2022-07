Dybala, niente riposo: è già a Trigoria

L'argentino ha deciso di non andare a soggiornare in hotel, ma di dormire al centro Sportivo

Sembra avere la determinazione di un monaco guerriero. Paulo Dybala, tornano con la squadra nella notte a Roma dopo il ritiro in Portogallo, ha deciso di non andare a soggiornare in hotel, ma di dormire a Trigoria, nonostante avesse il giorno libero come tutti, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.