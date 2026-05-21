Vicini, vicinissimi. A tal punto che ogni giorno è buono per firmare il tanto atteso rinnovo di contratto. Paulo Dybala è una Joya che la Roma si regalerà a Champions acquisita: già lunedì, dopo l’ultima sfida decisiva di Verona, il club potrebbe dare l'annuncio. Ed è un romanzo che sembra già scritto. Il trequartista argentino, apparso in questi giorni sereno e felice per la sua paternità e il suo nuovo stato di grazia calcistico, ha avuto più di un contatto con il club e con il suo agente Jorge Antun, dando seguito a una volontà che era emersa già chiaramente nelle ultime settimane. Ovvero quella di proseguire l’esperienza nella Capitale almeno per un’altra stagione mettendo in seconda fila le offerte di Boca Juniors e Fenerbahce. E non è stata mai, d’altra parte, una questione di soldi. Il procuratore dell’argentino e la dirigenza - scrive Alessio D'Urso su 'La Gazzetta dello Sport' - sono impegnati a ridisegnare un accordo finanziario che di sicuro non può più prevedere cifre come quelle del momento (8 milioni di euro netti a stagione), ma che deve per forza di cose favorire la sostenibilità e il rispetto dei paletti del Fair play finanziario. Il club ha formulato una proposta di prolungamento annuale con possibilità di ulteriore rinnovo e con una base fissa quantificabile intorno ai 2-2,5 milioni di euro, fortemente arricchita da una corposa struttura di bonus facilmente raggiungibili e legati a presenze, gol e obiettivi di squadra. Un ruolo chiave ovviamente, oltre a quello del ds Ricky Massara in questi giorni di trattative, lo avrà nelle prossime ore il vicepresidente Ryan Friedkin, presente a Trigoria.