Mou cala il tris. Dybala, Ndicka e Pagano: la Roma ci crede

Paulo è già in forma, Evan ha sorpreso tutti, il giovane Riccardo ha convinto il tecnico

Redazione

La fantasia di Dybala, l’atletismo di Ndicka e la voglia di arrivare di Pagano. Il quarto ritiro della Roma in Portogallo inizia proprio così, con i tratti distintivi di una squadra che sta cercando sempre di più di trovare l’amalgama giusto per inseguire finalmente un posto in Champions League, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport.

Dybala è in una forma smagliante e forse non è neanche un caso. L’argentino, infatti, ha lavorato anche prima del ritiro per farsi trovare al top in questo avvio della sua seconda stagione romanista, ma soprattutto ha potuto finalmente fare la preparazione dal via, cosa che non gli succedeva oramai da due stagioni. Nella prossima settimana Tiago Pinto dovrebbe incontrare gli agenti per mettere anche la firma sul nuovo contratto. Ieri dalla Spagna sono rimbalzate addirittura voci su una possibile offerta della Real Sociedad, che Dybala ovviamente non ha preso neanche minimamente in considerazione. Resta però l’interesse della Premier e dell’Arabia Saudita.

Tra i più in forma in assoluto in questo primo scorcio di ritiro romanista si è dimostrato Evan Ndicka, il difensore centrale preso a parametro zero dall’Eintracht Francoforte. Schierato sul centrosinistra, la zona di sua massima efficacia, Ndicka è stato finora il migliore in quasi tutti i test fisici svolti dal gruppo, da quelli sulla resistenza fino a quelli sulla forza pura. Anche dopo la partita contro il Latina, quando parte della squadra ha svolto una mezzora di lavori aerobici post-gara. E poi c’è Riccardo Pagano, classe 2004, uno che lo scorso anno non si è quasi mai affacciato davvero in prima squadra, ma che in questo momento sembra il nome nuovo su cui vuole puntare Mourinho. Gestito dalla CT10 management, l’agenzia di Francesco Totti, è un trequartista molto tecnico e fantasioso, che può fare anche la mezzala.