Dybala, Napoli preme. Ora De Laurentiis studia il blitz. Inter, che attesa e la Roma ci pensa

Nelle ultime ore il Napoli si è fatto forte su Dybala, scrive Filippo Conticelli su La Gazzetta dello Sport. Il ds Giuntoli ha effettuato un sondaggio col procuratore Antun e c’è anche l’apertura per trattare.

Per quanto riguarda la Roma,Mourinho lo desidererebbe a tutti i costi, e se logica economico-finanziaria vorrebbe che l’argentino prendesse il posto di Zaniolo, in realtà lo Special One vorrebbe costruire un attacco con entrambi. Ieri dall’Argentina è rimbalzata la notizia di un’offerta della Roma che è stata poi smentita dai media italiani.