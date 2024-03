Dybala migliora e Lukaku ha già recuperato

Arrivano buone nuove sul fronte Dybala. La piccola lesione che aveva costretto l'argentino ad assistere da spettatore alla sfida con il Sassuolo e rinunciare alla convocazione con l'Argentina si è rivelata meno grave del previsto, come riporta La Gazzetta dello Sport. Negli ultimi due giorni la Joya ha lavorato a Trigoria e oggi, alla ripresa degli allenamenti, proverà ad essere almeno parzialmente a disposizione di De Rossi. L'obiettivo è quello di scendere in campo dal 1' contro il Lecce il primo aprile, anticipando il rientro inizialmente previsto per il derby. Non desta particolare preoccupazione neanche la situazione di Lukaku, che potrebbe giocare parte dell'amichevole tra Inghilterra e Belgio in programma martedì.