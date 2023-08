Dybala-Lukaku, l’attacco della Lupa. Così la Roma moltiplica le vie del gol

Tutto o niente per Mou. Ieri niente e lamenti, oggi tutto e subito: l’iraniano Azmoun già qui, il revenant Lukaku in dirittura d’arrivo, scrive Fabio Licari su La Gazzetta dello Sport. Per arricchire un reparto che fino a ieri poteva contare soltanto su Belotti, rimasto però a secco per un anno e apparentemente risorto al debutto di campionato con una doppietta alla Salernitana. La prospettiva ora è entusiasmante. Molteplici le soluzioni tattiche all’orizzonte per la Roma: un 3-5-2, un attacco con uno o due trequartisti, addirittura due centravanti assieme come Mou osava nei finali d’emergenza. Tutto gira attorno a Lukaku e Dybala, la coppia che sembrava non doversi mai incrociare (United-Juve) o mai giocare assieme (Inter). Ma questa è una folle estate di mercato. E non è finita.