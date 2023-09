Dybala-Lukaku, il gol ha trovato casa

Il bello del calcio, in fondo, è che tutti gli eroi del fine settimana sono inevitabilmente legati fra di loro come parti più o meno grandi della stessa storia. Come scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, così la prima volta insieme (per giunta da titolari) di Paulo Dybala e Romelo Lukaku ha prodotto un effetto tanto dirompente da scomodare l'empireo dei ricordi. In questo tour de force rappresentato dalle tre partite settimanali, José Mourinho pensa proprio alla gestione del suo tandem dei miracoli, perché sa come gli infortuni potrebbero rompere il giocattolo. Certo, una trentina di anni fa il calcio era diverso e si giocava molto meno, ma le aspettative che suscitarono Balbo e Fonseca non erano inferiori. "Ho dato a Mazzone una Ferrari", disse il presidente Sensi. Entrambi avevano tecnica e fiuto del gol. Trionfi non arrivarono, ma in tre stagioni i due segnarono 86 reti, 58 l'argentino e 28 l'uruguaiano. Quanto basta per non essere dimenticati. Un rischio che di certo Totti e Batistuta non corrono. E se il capitano ha attraversato anche l'epopea di Balbo e Fonseca, anche se in fase di crescita, il suo periodo da trequartista più brillante lo ha vissuto proprio con il Re Leone, che ruggì solo per due stagioni e mezzo segnando però un totale di 33 reti e vincendo il campionato e la Supercoppa Italiana. Integrazione perfetto per il genio di Totti, che in quei trenta mesi in coppia realizzò 39 gol, sufficienti a togliersi tante soddisfazioni. Ancora più breve, appena due stagioni, è stato il rapporto calcistico fra Dzeko e Salah. L'egiziano, infatti, rimasto in giallorosso solo dal 2015 al 2017, ma fece da secondo violino con 34 reti. Morale: coniugando la velocità dell'egiziano con la tecnica e la fisicità del bosniaco, fu creata una coppia straordinaria. Insomma, se la Roma di adesso cerca di cucire il passato e il presente, tocca a Dybala e Lukaku. Certo, entrambi hanno vinto (e tanto) altrove, ma da sempre si dice che vincere a Roma sia un'esperienza diversa da tutte le altre.