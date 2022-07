Dybala, l’ingaggio è alto ma con Mourinho sarebbe la stella

Cominciamo dalle certezze, ovvero dal fatto che José Mourinhofarebbe di tutto per avere l’attaccante ai suoi ordini. Dall’entourage dello stesso Dybala, infatti, filtra da tempo che l’allenatore portoghese abbia inviato qualche messaggino “seduttivo” per avere l’argentino alla sua corte. Inutile dire che sondaggi in questo senso da parte della dirigenza della Roma sono stati fatti, ma le vecchie richieste di stipendio avanzate dai manager di Paulo all’inizio hanno messo il club giallorosso fuori gioco, nonostante la pressione mediatica che lo stesso ex capitan Totti (in buona fede) aveva esercitato. Che Dybala si possa sposare perfettamente nel progetto tattico dello Special One è chiaro, ma è altrettanto evidente come la società abbia il dovere di pensare anche al bilancio. Nel giugno 2021, infatti, il rapporto del monte stipendi con i ricavi era del 130 per cento. Adesso, grazie al lavoro svolti su input dei Friedkin, la soglia si è abbassata, ma resta ancora alta, tenendo conto che nel giro di un triennio le nuove norme Uefa obbligheranno a non andare oltre il 70 per cento. Per questo c’è da cominciare a lavorare subito su questa strada, anche se la Joya...