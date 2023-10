Dybala ko: distorsione al ginocchio. La Joya rischia due mesi di stop

Si teme per il legamento collaterale. L’argentino salterà almeno sei partite. Oggi gli esami a Roma

Le mani nei capelli, le lacrime che solcano il viso e quei pugni sbattuti ripetutamente sul prato. Al 37’ del primo tempo è come se sia fermato il campionato della Roma , quando Paulo Dybala è crollato a terra a centrocampo per le conseguenze di un colpo subito poco prima da Prati, al limite della propria area di rigore, scrive Andrea Pugliese su La GAzzetta dello Sport,

E a mettersi le mani nei capelli è stato subito anche José Mourinho, terrorizzato dalla possibilità di perdere per un po’ il suo gioiello. Oggi Dybala svolgerà tutti gli esami strumentali del caso e quasi sicuramente si saprà l’entità del danno riportato. Si teme però un interessamento dei legamenti, più probabile il collaterale dei crociati. Di certo la distorsione è stata fortissima e se dovesse esserci una lesione, nel migliore dei casi Dybala rischia uno stop di circa 45-60 giorni. Con il rischio di rivedere Dybala in campo solo nel 2024. Anche se poi ieri sera sul pullman giallorosso, andando all’aeroporto, serpeggiava un pizzico di serenità in più.