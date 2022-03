Dybala-Juve addio. E ora Zaniolo?

I bianconeri pensano già al sostituto dell'argentino

Paulo Dybala e la Juventus andranno avanti da separati in casa fino alla fine stagione, poi sarà addio. I bianconeri pensano già al sostituto e si sono già mossi per Nicolò Zaniolo: i contatti con il suo procuratore sono già avviati – con la Roma in ballo il rinnovo fino al 2024 -, con il classe ’99 che avrebbe l’identikit perfetto per le necessità di Allegri, come riporta La Gazzetta dello Sport. A Torino sono già entrati nell’ordine di idee di spendere tra i 40 e i 60 milioni di euro per sostituire Dybala, con Giacomo Raspadori che rappresenterebbe l’alternativa economica a Zaniolo.