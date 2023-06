Dybala, i bonus sono scattati: è lui il più ricco dei giallorossi

Da miglior marcatore a giocatore più pagato della rosa il passo è breve se ti chiami Paulo Dybala. Con la chiusura della stagione infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, per l’argentino sono scattati tutti i bonus previsti dal contratto firmato l’estate scorsa: dal prossimo mese la Joya andrà a percepire oltre 6 milioni di euro a stagione. Una cifra da top player che potrebbe essere sufficiente a rimanere alla Roma, sotto la guida di José Mourinho, anche durante il prossimo campionato. Per la gioia dello Special One e del popolo giallorosso.