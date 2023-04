Dybala, gioielli da superstar. La Roma decisa: resta con noi

Il tramonto, gli infortuni, gli anni d'oro alle spalle. Il calcio, a volte, è uno straordinario concentrato di verità e luoghi comuni che, impastati insieme, tendono e rotolare verso gli stereotipi, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Persino una stella assoluta come Paulo Dybala, in fondo, ha dovuto convivere con etichette che hanno oscillato dal “fenomenale” al “troppo fragile”. Non nascondiamolo: è la Roma che ha creduto in lui più di ogni altro e che adesso ne gode i frutti, dicendo ovviamente che vuole tenerlo. Il “la° dato con la sua rete all’approdo in semifinale di Europa League, d'altronde, è stata solo l'ultima gemma di una collana con 16 perle in 33 partite.