Dybala già pazzo di Roma: “Non vedo l’ora di giocare. Sono qui grazie a Mou”

Paulo dovrà aiutare la Roma a salire ancora quel gradino in più, per tornare subito in Champions. "Voglio portare questa squadra a continuare a vincere per la mentalità che ha raggiunto lo scorso anno, per quella del mister e per quello che ho fatto io in passato. Voglio arrivare al massimo al Mondiale e poi a fine anno provare a vincere qualche trofeo". Il che lo renderebbe immortale per la gente della capitale. Magari succederà già sabato sera, contro il Nizza, quando Paulo giocherà la sua prima partita con la maglia della Roma qui ad Albufeira (fischio d’inizio alle ore 20 italiane). L’idea dello staff tecnico per ora è di fargli fare un quarto d’ora nella ripresa, ma se da qui a sabato il suo stato di forma dovesse essere buono magari Mourinho gli regalerà anche qualche minuto in più. Tanto per iniziare ad entrare in sintonia con la squadra e per prendere confidenza con Pellegrini, Zaniolo ed Abraham, i suoi compagni di reparto. Poi ci sarà modo di approfondirla negli altri test, quelli in programma a luglio con Ascoli e Tottenham e poi con lo Shakhtar Donetsk. Quest’ultima sarà poi la sua presentazione ufficiale alla gente di Roma, il 7 agosto. Quel giorno lì l’Olimpico sarà bollente. E Paulo capirà cosa vuol dire giocare con la maglia giallorossa addosso. E non più da avversario.