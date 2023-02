Dybala gela la Roma: “Non so se resterò ma vorrei vincere con Mourinho”

Paulo Dybalaspiazza tutti quando si mette a parlare del suo futuro, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. D’altronde, da tempo la sua clausola rescissoria da 20 milioni aleggia come uno spettro, soprattutto adesso in cui anche il futuro di José Mourinho è incerto. E allora l’argentino apre il valzer dei dubbi. "La clausola è una questione tra i miei procuratori e la società — spiega —, ma non so cosa succederà a fine anno. E se non so cosa accadrà con me, figuriamoci con l’allenatore, dovete chiederglielo. Io vorrei essere allenato da lui, perché è uno dei migliori e mi piacerebbe vincere con lui, ma per adesso penso solo alla partita contro il Salisburgo. La stagione è lunga e ci sono tante partite da giocare".