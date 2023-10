Dybala, esami scacciapaure: adesso la Roma cerca una Joya per l’Inter

Ovvio che avere un obiettivo non significa avere certezze. Molto dipenderà da come l’attaccante argentino reagirà prima alle cure e poi alle sollecitazioni degli allenamenti, vista la sua fragilità ormai strutturale. Solo in giallorosso, infatti, Dybala ha avuto 8 infortuni, di cui 5 nella scorsa stagione, costringendolo a saltare circa un terzo delle partite. Per questo, se Paulo decidesse di non rischiare perché le sensazioni non fossero tutte univoche, a quel punto nessuno lo forzerà. Non dimentichiamo, tra l’altro, che anche nel gennaio del 2021 – quando era alla Juventus - aveva avuto un infortunio al collaterale mediale del ginocchio sinistro che, da comunicato, doveva tenerlo fuori 2-3 settimane, quando invece tornò in campo solo ad aprile, cioè tre mesi dopo.