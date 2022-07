Dybala e Zaniolo staffetta fantasia: la Roma ha voglia di vederli in coppia

La sensazione che quella di stasera non sia un’amichevole come tutte le altre è forte, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il Tottenham significa Antonio Conte e una rivalità antica con José Mourinho, anche se ieri stemperata dalle dichiarazioni del tecnico degli Spurs.

Significa, per lo Special One, ritrovare la società che lo aveva esonerato poco più di un anno fa alla vigilia della finale di Coppa di Lega, condannandolo a mandare in archivio la sua avventura come unica, dal Porto in poi, conclusa senza trofei. Entrambe le squadre sono ancora un cantiere aperto e Dybala sta portando avanti una preparazione personalizzata che gli consentirà un minutaggio limitato.