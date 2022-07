Dybala è un’azienda: la sua immagine vale fino a 30 milioni

Con il suo arrivo, la Roma può aumentare non solo il valore in campo ma anche quello social e di brand internazionale

Non solo campo. Paulo Dybala è una vera e propria azienda, che va dai social agli sponsor: un indotto - raccontano Fabiana Della Valle e Chiara Zucchelli su 'La Gazzetta dello Sport', che vale circa 30 milioni di euro. Non a caso è il terzo giocatore con più followers su Instagram della Serie A. E la gestione dei diritti d'immagine è stata lasciata interamente nelle mani del giocatore: una cifra tra 20 e 30 milioni tra Adidas, sponsor vari, media e social. Nello staff del'argentino, infatti, c'è Carlos Novel che si occupa esclusivamente delle sponsorizzazioni e del lato marketing. La questione diritti d'immagine, tra l'altro, erano stati anche la causa del divorzio milionario tra l'argentino e il suo ex manager Pierpaolo Triulzi. Una vicenda iniziata nel 2017 che si è chiusa nel 2021, con una transazione.