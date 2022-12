Dybala è felice e rassicura Mou: “C’è intesa tra noi, lo sento sempre”

C’ è un telefono che squilla in mezzo al deserto. Lo fa ogni giorno, come capita agli innamorati. Da una parte c’è José Mourinho , dall’altra Paulo Dybala , scrivono Massimo Cecchini e Davide Stoppini su La Gazzetta dello Sport . L’allenatore portoghese, come faremmo tutti noi mortali se avessimo a che fare con una principessa inca depositaria di un tesoro, pronuncia un "come stai?" che sembra essere quasi l’anticamera di una dichiarazione d’amore. A raccontarlo è lo stesso attaccante che, pur non avendo mai giocato finora, gode di luce riflessa dell’avanzata sempre più convincente della sua Argentina nel percorso Mondiale.

Il sorriso della Joya, d’altronde, è di quelli che conquista quando racconta il suo momento. "Mourinho mi chiama tutti i giorni e vuole sapere sempre come sto. Con lui ho un grandissimo rapporto. Abbiamo lavorato molto insieme per riuscire a tornare al cento per cento", spiega Paulo. La risposta rinfranca lo Special One, visto che la soddisfazione passa dal corpo alla mente. "Sto bene, mi sento bene. E siamo contenti per questo passaggio dell’Argentina ai quarti di finale. Se sono pronto per la Roma? C’è ancora tempo per tornare...". Difficile non augurargli buona fortuna, ma l’attaccante sa bene come la sorte che si sta meritando, sia pure al momento da panchina di stralusso, è dovuto anche al grande lavoro che ha fatto il club giallorosso per recuperarlo. E lui lo riconosce a tutto tondo.