Dybala e Belotti, caccia ai 3 punti con la coppia nata a Palermo

L’ultima volta in assoluto fu oltre otto anni fa, il 24 maggio del 2015, in un Palermo-Fiorentina 2-3. Quel giorno le vite calcistiche di Belotti e Dybala si separarono: uno al Torino (il Gallo), l’altro alla Juventus (la Joya). Stasera, invece, come riportato da Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, torneranno a giocare finalmente insieme, guidando l’attacco di una Roma che va a caccia della vittoria, dopo il mezzo passo falso iniziale con la Salernitana. In attesa di Lukaku e di Azmoun (ieri c’è stata la firma, ma l’ufficialità arriverà solo oggi) oggi le sorti della Roma saranno proprio nelle loro mani. Con Belotti che ha iniziato alla grande (due gol e uno annullato per mezzo piede in fuorigioco) e Dybala che lo scorso anno è stato il miglior giocatore in assoluto della Roma.