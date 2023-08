Dybala, doppio forfait: rinuncia al Milan e all’Argentina

La Joya neppure ieri si è allenato in gruppo e così per la sfida contro i rossoneri non dovrebbe andare neppure in panchina

Come si pensava (e si temeva), la coppia dei sogni dei tifosi della Roma dovrà attendere prima di vedere la luce, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Oltre al fatto che Romelu Lukaku è ancora in rodaggio alla ricerca della migliore condizione fisica, c’è anche Paulo Dybala a non far stare tranquillo l’universo giallorosso. L’attaccante argentino, infatti, neppure ieri si è allenato in gruppo e così per la sfida contro il Milan non dovrebbe andare neppure in panchina. Il problema all’adduttore che lo ha aveva fatto uscire nel secondo tempo della sfida contro il Verona – lo stesso che lo aveva portato alla sostituzione nell’ultima amichevole del precampionato, quella contro il Tolosa – non è stato ancora smaltito, perciò la Joya dovrebbe essere escluso dalla lista dei convocati che José Mourinho diramerà solo domani.