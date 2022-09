Dybala con l’Argentina. Adesso la Roma spera che torni in anticipo

Paulo Dybala, invece, ha postato una foto sorridente mentre, a Miami, fa la cyclette con Messi. Gini Wijnaldum, infine, è ricomparso su Instagram per dire che il recupero procede e farà di tutto per tornare quanto prima. Inutile dire che, fosse per Mourinho, tutti e tre giocherebbero dal primo minuto il primo ottobre a San Siro contro l’Inter: una sfida per lui speciale, a maggior ragione quest’anno che, squalificato, non potrà guidare la squadra dalla panchina. E invece non ci sarà Wijnaldum, fuori fino a gennaio, mentre dovrebbero esserci sia Pellegrini sia Dybala. Condizionale d’obbligo, soprattutto nel caso dell’argentino, con la Roma spettatrice con le dita incrociate.