Dybala bis, che gioielli con il Latina. L’agente è a Roma, possibile incontro

Il tempo di entrare in campo e uno dietro l’altro ecco il gol di piatto e la magia con il pallonetto per la doppietta personale, oltre all’assist per il 5-0 di Belotti. Paulo Dybala, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, ci ha messo un amen a riprendersi la Roma, colorando di bello il test di ieri mattina a Trigoria con il Latina, vinto 6-0 dalla Roma. Proprio mentre il suo agente, Jorge Antun, è a Roma ed ha avuto un contatto telefonico con Tiago Pinto. Il g.m. potrebbe vederlo in queste ore o nei prossimi giorni in Portogallo, mentre ieri ha incrociato a Trigoria Carlos Novel, l’uomo del marketing di Paulo.