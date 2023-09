Dybala, ambizione e amore Capitale: “Ho fatto già rimonte. Punto al vertice”

Che Paulo Dybala sia l’uomo vetrina nella Roma lo si sa da tempo, ma ieri è stato anche certificato dal fatto che l’argentino ha parlato a nome della squadra in un evento all’Eur, alla presenza di 400 sponsor del club. La Joya, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, prima di spargere ottimismo sulla rimonta, ha sottolineato quanto si trovi bene nella Capitale. "Grazie a nome mio e della squadra per il sostegno – ha detto –. Mi avete fatto sentire subito come a casa e mi rende più facile rendere al meglio. Ci è mancato poco per festeggiare, ma per me è stato un anno incredibile. Sono sempre stato innamorato di Roma. Io e la mia famiglia stiamo bene qui, cerco di godermela il più possibile e spero di godermela ancora per un po’». Quasi un apertura a un rinnovo di contratto. E a chi gli chiede della partenza a handicap replica: "Sarà una stagione lunga, ma a marzo vogliamo competere per tante cose. È questo il nostro obiettivo. Abbiamo una squadra forte, giocatori importanti, occorre continuare a migliorare rispetto all’anno scorso. Lo spirito deve essere questo: dare sempre qualcosa in più. Non abbiamo iniziato bene, ma sono stato in situazioni peggiori e poi le cose sono finite bene. Spero che possa essere così anche stavolta".