Atteso anche il rientro di Svilar contro il Sassuolo

Redazione
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Gasperini perde Dybala: "Ci vorranno altre due settimane. Ha una piccola lesione"

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Una Joya prima del previsto. Arrivano buone notizie per Gasp in vista delle prossime sfide prima della sosta di metà novembre. Dybala, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, ieri si è allenato parzialmente in gruppo dando buone risposte dopo la lieve lesione al polpaccio riscontrata una settimana fa. L'argentino oggi dovrebbe svolgere seduta completa ed essere tra i convocati contro il Cagliari. Rientro anticipato anche per Svilar che dovrebbe farcela con il Sassuolo.

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