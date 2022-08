Dybala-Abraham, ora tocca a voi

Domani pomeriggio l’Olimpico non vede l’ora di riabbracciarli in modo ufficiale: per Paulo sarà la prima volta, per Tammy il ritorno dopo oltre tre mesi dall’ultima partita, quel Roma-Venezia 1-1 che ha lasciato un po’ di amaro in bocca.

Ed allora un motivo in più per rompere il digiuno, magari fare gol e marchiare a fuoco un’altra vittoria per la Roma, dopo quella arrivata nella prima di campionato, in casa della Salernitana. Lì Abraham non ha brillato, Paulo invece ha avuto colpi importanti, ma è stato sfortunato sul palo colpito nel primo tempo (proprio dove dopo lo stesso Abraham non è riuscito a ribadire in gol, facendosi murare il tiro da Mazzocchi). Domani molto probabilmente sarà tutto diverso. Perché ci saranno anche quei 65mila spettatori a tifare per loro ed a dargli un’extracarica in più, quella che può sbloccarli anche mentalmente.